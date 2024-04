Ovet, posti disponibili sul charter per Marsiglia. I pacchetti pullman fanno il pieno

Polverizzati i posti nel pacchetto bus, ancora disponibile la variazione sul tema formato volo: charter andata e ritorno Orio-Marsiglia, con trasferimento in pullman per e dallo stadio Vélodrome, il più capiente stadio francese con poco meno di 70mila posti, e biglietto d’ingresso nel settore ospiti dell’impianto.

Le proposte

L’operazione per la trasferta marsigliese di giovedì 2 maggio, per l’andata della semifinale di Europa League , procede a ritmo serrato e l’agenzia Ovet, partner ufficiale dell’Atalanta per le trasferte delle coppe europee, ha estratto il jolly del volo aereo come soluzione alternativa al pacchetto del viaggio in pullman, andato pressoché esaurito nel giro di una manciata di ore. Ovet ha aperto le vendite alle 15 e a metà pomeriggio i posti a disposizione sui 4 pullman allestiti dall’agenzia sono andati a ruba. il 24 aprile sera la disponibilità per il pacchetto pullman (costo 200 euro) era ridotta ai minimi termini, mentre il volo charter con partenza da Orio è un’opzione ancora disponibile.

I dettagli del pacchetto volo devono ancora essere definiti in attesa delle indicazioni che verranno fornite dalle autorità e dalle forze dell’ordine francesi. Ma in linea di massima il charter per Marsiglia decollerà da Orio al mattino e atterrerà in Provenza dopo due ore di volo. Il pacchetto prevede ovviamente i trasferimenti per e dallo stadio, l’ingresso al Velodrome e il decollo da Marsiglia subito dopo la fine della partita con rientro nella notte a Bergamo. Il costo complessivo del pacchetto volo è di 420 euro e come nel caso dell’opzione bus comprende le quote relative all’accompagnatore e all’assicurazione medica.

Come fare

Per assicurarsi un posto nella trasferta a Marsiglia del 2 maggio è possibile prenotare direttamente sul sito (ovetviaggi.it) oppure recandosi in agenzia. Tutti i partecipanti dovranno munirsi di documento d’identità valido (carta d’identità o passaporto) e nel caso di prenotazione online sarà obbligatorio inviare copia leggibile del documento d’identità di tutti i partecipanti. I minori di 14 anni che non viaggiano accompagnati da almeno uno dei genitori devono verificare la possibilità d’espatrio con la questura.