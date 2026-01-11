Burger button
Pallavolo / Bergamo Città
Domenica 11 Gennaio 2026

Bergamo 91, tie-break stregato: avanti 2-0 cede al quinto set contro Vallefoglia

VOLLEY SERIE A1. Due set perfetti non bastano al Volley Bergamo 1991 per battere Vallefoglia: le rossoblù scappano sul 2-0, vengono raggiunte dalle marchigiane e al 5° set arriva un altro ko (ottavo tie-break perso su nove).

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Emilia Weske (13) a muro contro Adelina Ungureanu
Emilia Weske (13) a muro contro Adelina Ungureanu
(Foto di Colleoni)

Il Volley Bergamo non riesce a fermare la corsa del lanciatissimo Vallefoglia (all’ottavo successo consecutivo) nonostante per due set abbia avuto la partita in mano: le rossoblù nei primi due parziali sono infatti praticamente perfette e, dopo aver conquistato un combattuto primo set per 25-21, dominano il secondo per 25-18. Sotto per 2-0, Vallefoglia nel terzo set è travolgente e lascia poco spazio al Volley Bergamo nonostante i tentativi di coach Cervellin di mischiare le carte, con il rientro di Cese Montalvo dopo lo stop e l’esordio in A1 di Aurora Micheletti: frazione senza storia (25-12 per le ospiti).

Sciupato un match point

Il quarto set è un’autentica battaglia che esalta i 1.500 del PalaFacchetti di Treviglio, anche se il finale è amaro: dopo un testa a testa Bergamo allunga (19-16 e 20-18) e poi conquista un match point (24-23) ma Vallefoglia infila tre punti di fila e porta l’incontro al tie-break. Quinto set che riserva l’ennesima delusione alle bergamasche: Vallefoglia parte forte e non concede spazio alla rimonta rossoblù, imponendosi 15-12. Per il Volley Bergamo ottavo tie-break perso su nove disputati. Il punto conquistato consente però alle rossoblù di staccare Firenze e Macerata e restare sole in settima posizione con 22 punti, 12 meno di Vallefoglia, sesto.

Bergamo
Treviglio
Sport
Pallavolo
Cese Montalvo
Aurora Micheletti
Volley Bergamo 1991
Vallefoglia