Volley, la Sporting Bg si presenta alla città: in 400 al galà di sabato sera

La galassia della pallavolo bergamasca si arricchisce di una nuova avventura sportiva. È quella della «Sporting Bg Asd», la squadra nata dalla fusione di due realtà orobiche del mondo volley: Loreto e Curno 2010. I primi passi ha già iniziato a muoverli e con successo grazie alle ragazze della squadra femminile - iscritta al campionato di Serie D - che in Coppa Lombardia ha ottenuto finora tre vittorie su tre gare. Sono 18 in totale le squadre della neonata Sporting Bg, che avrà sede a Bergamo in piazza Pontida e prenderà parte alle competizioni Fipav e Csi giocando a Bergamo e Curno: 13 le formazioni femminili e 5 quelle maschili (la principale di queste militerà in Prima Divisione) comprese le sezioni giovanili, più il gruppo del Minivolley.