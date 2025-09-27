Pallavolo / Bergamo Città
Sabato 27 Settembre 2025
Volley, la Sporting Bg si presenta alla città: in 400 al galà di sabato sera
LA FUSIONE. La galassia della pallavolo bergamasca si arricchisce di una nuova avventura sportiva. È quella della «Sporting Bg Asd», la squadra nata dalla fusione di due realtà orobiche del mondo volley: Loreto e Curno 2010.
La galassia della pallavolo bergamasca si arricchisce di una nuova avventura sportiva. È quella della «Sporting Bg Asd», la squadra nata dalla fusione di due realtà orobiche del mondo volley: Loreto e Curno 2010. I primi passi ha già iniziato a muoverli e con successo grazie alle ragazze della squadra femminile - iscritta al campionato di Serie D - che in Coppa Lombardia ha ottenuto finora tre vittorie su tre gare. Sono 18 in totale le squadre della neonata Sporting Bg, che avrà sede a Bergamo in piazza Pontida e prenderà parte alle competizioni Fipav e Csi giocando a Bergamo e Curno: 13 le formazioni femminili e 5 quelle maschili (la principale di queste militerà in Prima Divisione) comprese le sezioni giovanili, più il gruppo del Minivolley.
Un complessivo, al momento, di circa 230-250 iscritti che, accompagnati da 25 allenatori e 20 dirigenti, si presenteranno questa sera (sabato 27 settembre) con un «gran galà» al ristorante La Rosa Bianca di Zanica al quale hanno aderito 400 persone. Una serata elegante, come testimonia la richiesta del dress code, per annunciarsi alle amministrazioni comunali di Bergamo e Curno e lanciare il progetto alle famiglie e alla cittadinanza. Nell’occasione verranno svelate le maglie e i vertici della società avranno l’occasione di farsi conoscere: dalla presidente Federica Gallo al vicepresidente Franco Asperti, passando per il direttore generale Vincenzo Di Stefano, il direttore tecnico Fulvio Piazzalunga, il direttore sportivo Raffaello Usubelli, e ancora il direttore commerciale Giovanni Piazzalunga e il direttore marketing Elena Bertillo. Sulle divise campeggerà il logo della Modena Volley Academy, con cui la Sporting è affiliata e collaborerà a livello tecnico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA