Per la Mascio vacanze terminate: al PalaFacchetti prima, poi a Schilpario

Terminate le vacanze estive, la Mascio ha ripreso l’attività nella mattinata di venerdì 18 agosto come da tradizione al PalaFacchetti di Treviglio. Terzo anno di gestione Stefano Mascio, il presidente-patron dl team baskettaro che ha rinnovato, in maniera chiara e forte, le intenzioni di puntare alla promozione nella massima categoria nazionale. Ottimismo anche del confermato coach Alessandro Finelli che dalla panchina dovrà guidare un roster rinnovato qualitativamente parecchio: «Ci siamo rinforzati soprattutto in materia di lunghi - le parole di Finelli - inoltre i nuovi arrivati al di là della potenzialità tecnica vantano aspetti sicuramente positivi pure dal lato umano». Nuovi gli stranieri Pacher e Harris ingaggiati per sostituire Clark e Marcius. Inoltre il caloroso benvenuto a Treviglio per Pollone, Barbante, Miaschi, Guariglia e ai conosciuti Cerella, Vitali, Giuri e capitan Sacchetti. Cambio della guardia nel ruolo di direttore sportivo con Luca Infante subentrato allo storico Insogna che ricoprirà le funzioni di club manager.