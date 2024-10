Persico, quella chance chiamata Mondiale: in Belgio per il Gravel

Il Gravel per dimenticare la stagione su strada. Sabato 5 ottobre a Leuven, in Belgio, Silvia Persico, 27enne di Cene, sarà in gara nel Mondiale di Gravel (in italiano «ghiaia«), la disciplina del ciclismo all’incrocio tra le gare su strada e quelle fuori strada. Sabato 13 ad Asiago il bis con gli Europei.