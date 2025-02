Pezzoni non finisce di stupire agli Eyof: terza medaglia, è oro nei 1.000 in Georgia

Con tre medaglie al collo, è lui il ragazzo copertina in chiave azzurra degli Eyof invernali. Dopo l’argento sui 1.500 metri (lunedì 10) e l’oro sui 500 metri (martedì 10) , il 16enne skater di Bergamo, tesserato per l’Esercito e di stanza a Bormio, ha conquistato anche il titolo individuale sulla distanza dei 1.000 metri , confermando il suo grande talento e una maturità sempre crescente. Super Pippo ha prevalso su Alessandro Picco, suo compagno in azzurro, chiudendo con il tempo di 1’32”607, diciannove centesimi meno della concorrenza.

Pippo: «Non potevo chiedere di meglio»

«Il valore aggiunto è stato che, grazie alla nostra doppietta, l’Italia ha chiusa secondo nel medagliere - ha commentato -. So di essere solo all’inizio e che devo ancora crescere, ma a questo esordio in azzurro non potevo chiedere di meglio sul piano individuale». Oltre alla sua bravura, c’è da evidenziare anche la sua poliedricità, in quando non è da tutti essere altamente competitivi dai 500 ai 1.500 metri.