Pigato, ko col sorriso: si ferma in finale in Thailandia, ma la crescita continua

Sconfitta, ma al decollo . Domenica 11 gennaio la corsa di Lisa Pigato si è fermata in finale sul cemento di Nonthaburi, 60mila dollari di montepremi in Thailandia . La numero 1 bergamasca è stata battuta nell’atto decisivo del torneo dalla padrona di casa Mananchaya Sawangkaew, numero 100 al mondo fino a pochi mesi fa e ora n.247 Wta.

Ma al di là del risultato (6-1 6-4 in un’ora a 21 minuti per la thailandese) Lisa ha dimostrato di essere in netta crescita anche sul cemento, grazie a un gioco solido e aggressivo e nel secondo set ha avuto più volte la possibilità di allungare la partita andando per tre volte avanti di un break.