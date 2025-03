Playoff Challenge: il Volley Bergamo cede in tre set in gara1 contro Vallefoglia

Parte con il piede sbagliato l’avventura del Volley Bergamo 1991 nei playoff Chal lenge: domenica 23 marzo in gara1 del secondo turno (a cui le rossoblù sono state ammesse direttamente in quanto uscite dai quarti dei playoff scudetto) Vallefoglia domina al PalaFacchetti di Treviglio e si impone per 3-0 con parziali (25-20, 25-15, 25-21) che sottolineano la superiorità delle ospiti. A questo punto la squadra di coach Parisi è con le spalle al muro: per proseguire il cammino dovrà vincere domenica 30 aprile nella Marche per 3-1 o 3-0 (non conta la somma dei set, ma vale la vittoria da due o tre punti) e rimandare la qualificazione al golden set.