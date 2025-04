Problema alla caviglia per Djimsiti: il difensore in dubbio per il Lecce

Riflettori puntati su Berat Djimsiti alla ripresa degli allenamento di martedì 22 aprile. Domenica a San Siro contro il Milan il difensore nerazzurro è stato costretto a uscire al 14’ della ripresa (sostituito dal rientrante Kossounou) per un trauma distorsivo alla caviglia destra , e la sua presenza per il match di venerdì 25 aprile al Gewiss Stadium (ore 20,45) contro il Lecce è al momento in dubbio. Da valutare la ripresa di Stefan Posch (sulla via del recupero definitivo dalla lesione muscolo-tendinea del bicipite femorale che lo tiene fermo ai box da oltre un mese) mentre restano ai box i lungodegenti Scamacca, Scalvini e Kolasinac, come pure Palestra.

Lecce da martedì a Bergamo

Al lavoro già da lunedì 21 aprile, invece, il Lecce in vista della trasferta a Bergamo: unici assenti i lungodegenti Jean e Marckwinski, mentre venerdì al Gewiss non saranno della partita Berisha e Krstovic che saranno squalificati dal giudice sportivo per recidiva in ammonizioni. Martedì per i salentini un doppio allenamento al Via del Mare, prima della partenza in charter alla volta di Bergamo, dove la squadra proseguirà la preparazione in vista della gara di venerdì.