Pronti a tifare Atalanta e «king Gasp» a Bruges - Le foto dei tifosi

La neve non ha fermato i tifosi nerazzurri che non mancheranno neanche a questa trasferta belga per sostenere la squadra di Gasperini. Ribattezzato naturalmente «King Gasp», come nello striscione di alcuni tifosi incrociati a Bruges nella mattinata di mercoledì 12 febbraio. Tra i canali, le strade ciottolate e gli edifici medievali della capitale delle Fiandre occidentali, si vedono le sciarpe nerazzurre pronte a confluire alla stadio per tifare l’Atalanta. Il match di Champione League si gioca alle 18.45. Altri tifosi invece mostrano lo striscione «Thanks for Charles» perché tra le fila avversarie giocherà un volto noto e amato dai nerazzurri: l’attaccante Charles De Ketelaere.

Il ritrovo per i tifosi e la sicurezza

Il nome che dovranno ricordare i supporter atalantini in trasferta è Vrijdagmarkt. È questo l’indirizzo del meeting point per i tifosi dell’Atalanta a Bruges, e da lì, a partire dalle 17 di oggi sarà attivo il servizio navette gratuito per raggiungere lo stadio e assistere a Bruges- Atalanta. L’Atalanta informa che «per motivi di sicurezza non è consentito fare il corteo/marcia per raggiungere lo stadio ed è altresì fortemente sconsigliato aggirarsi nei pressi dello stadio nelle ore precedenti l’inizio della partita». Con i mezzi pubblici, invece, il bus della Linea 3 ferma a Diksmuidse Heirweg, in prossimità dello stadio.