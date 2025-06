«Riportiamo il grande basket a Bergamo»: Gruppo Mascio alza il sipario alla Chorus Arena

La presentazione della nuova Blu Basket Bergamo-Gruppo Mascio, lunedì 23 giugno a Palazzo Frizzoni: da sinistra il tecnico Andrea Zanchi, il presidente Stefano Mascio, il giocatore Stefano Bossi, l’assessora Marcella Messina, il direttore generale Gianluca Paparesta e il direttore sportivo Fabrizio Frates

(Foto di Beppe Bedolis)

Il motivo del ritorno in città è ormai noto e lo ha spiegato il general manager del club Gianluca Paparesta, ex arbitro di calcio in Serie A: la Gruppo Mascio giocherà parte della stagione di A2 alla ChorusLife Arena. «Potremo utilizzare l’Arena in 4-5 occasioni, tra le quali speriamo di poter includere la presentazione del campionato e il match d’esordio del torneo». La squadra giocherà le altre gare casalinghe a Monza e si allenerà a Carugate.