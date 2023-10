Ronzoni non smette di vincere in 250 Gp: a Misano conquista il 10° titolo tricolore

Ronzoni si è garantito il Campionato italiano vincendo l’ultima gara stagionale con 3’’091 di vantaggio su Roger Heierli e 4’’097 su Robert Varey. Grazie a quattro successi, un 2° e un 3° posto in 6 corse, Ronzoni ha totalizzato 112 punti, precedendo Nicola Laurenzi (95) e Matteo Bisacchi (88). Distacchi che lasciano presagire una netta superiorità, ma il bergamasco non è d’accordo: «Alla vigilia avevo solamente 8 punti di vantaggio, per cui temevo qualche imprevisto. Non mi era mai capitata questa tensione».