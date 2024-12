Sale l’attesa per Atalanta - Real: in arrivo tre voli a Orio da Madrid. In 1.300 tifosi a Bergamo

Giornate «galactiche». Bergamo si appresta a vivere gli ennesimi giorni dal respiro europeo, stavolta contro la squadra più blasonata al mondo: il clima partita di Atalanta-Real Madrid si respirerà soprattutto martedì, ma già da oggi (lunedì 9 dicembre) sono attesi i primi tifosi spagnoli. Sono in tutto circa 1.300 i biglietti del settore ospiti venduti, praticamente sold-out. Nella giornata di oggi sono previsti in arrivo a Orio tre voli Ryanair da Madrid: il primo atterrerà attorno alle 11,45, un secondo alle 18,55 e l’ultimo poco dopo la mezzanotte, e così alla spicciolata Bergamo si popolerà di tifosi madrileni (ma una buona parte atterrerà tra Linate e Malpensa). Domani in piazzale Alpini sarà predisposto il consueto meeting point per gli spagnoli, poi da lì nel tardo pomeriggio comincerà il trasbordo con le navette verso lo stadio (fischio d’inizio alle ore 21).