Scalvini e Kolasinac sono a disposizione. In attacco Touré potrebbe giocare titolare

Il giovane difensore nerazzurro rientra dopo l’infortunio del 30 marzo a Napoli, mentre il roccioso difensore bosniaco, che era in dubbio per un trauma contusivo al ginocchio sinistro subito contro la Fiorentina in Coppa, ha smaltito la botta ed è stato inserito, come il compagno, nella lista dei 23 convocati. Ci sarà però da vedere se saranno già pronti per scendere in campo dal 1’ o partiranno dalla panchina contro l’Empoli. Il dubbio è acuito dal fatto che giovedì 2 maggio ci sarà la sfida di andata delle semifinali di Europa League a Marsiglia e quindi c’è possibile che mister Gasperini decida di preservarli tanto più che Hien in Coppa sarà squalificato.