Scamacca, la maglia più quotata: continua l’asta nerazzurra per la Pediatria

Mancano soltanto tre giorni al termine dell’asta benefica delle maglie dell’Atalanta del «Christmas Match 2025» e il montepremi complessivo delle promesse di pagamento è salito ancora raggiungendo il traguardo dei 30mila euro netti (aggiornamento alle 19 di venerdì 9 gennaio). L’iniziativa, giunta alla 15esima edizione e organizzata dall’Atalanta in collaborazione con Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre), mette in palio le 26 speciali casacche natalizie preparate e indossate dall’intero organico della prima squadra in occasione di Atalanta-Cagliari 2-1 dello scorso 13 dicembre.

Tramite il Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Amici della Pediatria, che dal 1990 presta la propria opera di volontariato presso l’ospedale di Bergamo, e destinato alla ricerca scientifica sostenendo i progetti del dottor Lorenzo D’Antiga, direttore del dipartimento materno-infantile e pediatrico del Papa Giovanni XXIII. L’asta benefica chiuderà definitivamente i battenti con la puntata della trasmissione sportiva «TuttoAtalanta» in onda lunedì 12 gennaio in diretta dalle ore 21 e nel corso della quale si potranno fare gli ultimi rilanci solo previa telefonate al centralino, come nelle scorse edizioni: fino ad allora, si potrà continuare a fare ancora offerte in qualsiasi momento con sms al 335.6969423, con email ad [email protected] e sui profili Facebook e Instagram di TuttoAtalanta Bergamo Tv dove sono pubblicati gli aggiornamenti delle maglie che saranno anche autografate dal rispettivo calciatore.