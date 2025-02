Schilpario capitale mondiale del fondo: da lunedì in pista i campioni del futuro

Il programma della manifestazione

Attesi 455 concorrenti di 44 nazioni che da lunedì 3 febbraio si contenderanno le 42 medaglie in palio sulla Pista degli Abeti, che sarà ad accesso libero per i tifosi. Questo il programma completo.

Lunedì 3 febbraio: sprint in tecnica classica Juniores (alle 10 qualifiche, alle 12 finali).

Martedì 4 febbraio: sprint in tecnica classica Under 23 (alle 10 qualifiche, alle 12 finali).

Mercoledì 5 febbraio: mass start 20 km in tecnica classica Juniores (ore 10 femminile, ore 12 maschile).

Giovedì 6 febbraio: mass start 20 km in tecnica classica Under (ore 10 femminile, ore 12 maschile).

Venerdì 7 febbraio: individuale 10 km in tecnica libera Juniores (ore 10 femminile, ore 12,30 maschile).

Sabato 8 febbraio: individuale 10 km in tecnica libera Under 23 (ore 10 femminile, ore 12 maschile).

Domenica 9 febbraio: staffetta mista 4x5 km in tecnica classica/libera (ore 10 Juniores, ore 12 Under 23).