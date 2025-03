Sci, Brignone al comando e Goggia seconda nel Gigante di Aare

Si annuncia una possibile altra grande giornata di gloria per la valanga rosa dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Aare: al comando c’è infatti Federica Brignone in 56.53 con Sofia Goggia terza in 56.87. Terzo tempo in 56.89 per la norvegese Thea Stjernesund.

In una giornata primaverile con vento in quota che ha fatto abbassare un po’ la partenza e con una pista dal fondo trattato abbondantemente con il sale per compattarlo ma che si segna passaggio dopo passaggio, Federica ha così in questa gara la possibilità di avvicinarsi ancor più alla conquista della sua seconda Coppa del mondo.