Show tricolore a Gazzaniga: trionfano Chevrier e Ghelfi. Successo di pubblico

Spettacolo in gara, per la gara, attorno alla gara. Xavier Chevrier e Francesca Ghelfi sono i vincitori di giornata, ma l a passione di Gazzaniga è stata l’autentica trionfatrice de «La corsa del settantesimo», la prima delle due prove che assegnano i titoli italiani junior, promesse e senior di corsa in montagna disputata domenica 5 giugno nella località seriana per festeggiare i 70 anni della Recastello Radici Group . Una folla tra mille e 2mila persone ha fatto da cornice alla gara su due giri di un percorso da 6 km con 800 metri di dislivello positivo.