Silvia Persico domina anche in Svizzera: quinta vittoria stagionale

Quinta vittoria stagionale per Silvia Persico, che dopo quattro successi in Italia a fine 2022 (a San Colombano Certenoli, Vittorio Veneto, Faè di Oderzo e Jesolo) lunedì 2 gennaio si è imposta in Svizzera al Cyclocross Meilen, prova di classe C2 . La portacolori della FAS Airport Services è salita sul gradino più alto del podio precedendo di oltre un minuto le francesi Hélène e Perrine Clauzel . Sesto posto per la sua compagna di squadra, la bolzanina Eva Lechner, ritrovatasi in 15ª posizione per un problema meccanico e capace di risalire il gruppo nelle ultime tornate.