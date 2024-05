Spettacolo a San Paolo d’Argon: sabato 18 maggio sul ring l’Icw Fight Forever 42

Il grande wrestling torna al centro sportivo comunale di San Paolo d’Argon. Sabato 18 maggio (dalle 20,30) andrà in scena l’ICW Fight Forever 42 , un nuovo evento organizzato dalla Italian Championship Wrestling (ICW) che dal 2001 promuove la disciplina americana e che ogni mese fa tappa a San Paolo d’Argon. Occhi puntati sul trevigliese Goro che si giocherà il titolo «Fight Forever» contro Riot e Smiley Vegas. Il clou con in palio il tricolore dei pesi massimi è il match tra il detentore Lupo e lo sfidante El Ghepardero .

Il prezzo dell’intero è di 12 euro, 8 euro i ridotti (fino a 12 anni), prime file a 15 euro (10 euro i ridotti); acquisto in loco o in prevendita su www.icwwrestling.it. Fino a 5 anni l’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a [email protected] o chiamare il 335/1208244.