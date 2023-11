Sporting, Amorim all’italiana: «Servirà più attenzione nel pressing. E più qualità»

«Dobbiamo essere più maturi come squadra e più italiani nell’interpretazione del match». Attenzione e pazienza. Appena atterrato a Bergamo, mercoledì 29 novembre, il tecnico dello Sporting Lisbona Ruben Amorim invoca un cambio di mentalità per i suoi in vista della gara di ritorno con l’Atalanta, giovedì 30 al Gewiss Stadium (ore 18,45) dopo il ko dell’andata a Lisbona. «Non possiamo sempre pensare di recuperare palla alla prima pressione, dobbiamo capire i momenti e i tempi della partita e migliorare la fase di possesso e di gestione della palla». Sulle caratteristiche dei nerazzurri Amorim non ha dubbi: «Sappiamo il modo in cui l’Atalanta gioca: è molto difficile contro di loro esercitare una pressione continua, a tutto campo. Dobbiamo fare meglio, rispetto all’andata, nei movimenti senza palla, ma soprattutto sul piano tecnico. L’Atalanta abbia dei valori indiscussi, ma dobbiamo concentrarci più sulla nostra prestazione che sulle caratteristiche degli avversari. Proveremo ad avere un blocco più compatto, cercando di essere aggressivi e di pressare in modo più efficace».