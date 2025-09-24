Sport / Bergamo Città
Mercoledì 24 Settembre 2025
Stadio di Bergamo, ecco la nuova insegna «New Balance Arena»
IN MATTINATA. Nella mattinata di mercoledì 24 settembre è stata montata l’insegna «New Balance Arena» allo stadio di Bergamo.
Dopo settimane di attesa, mercoledì 24 settembre è arrivato il segnale concreto del nuovo naming rights: nella mattinata è stata montata la prima insegna con il logo New Balance Arena sulla facciata dello stadio di Bergamo. Le vecchie scritte «Gewiss Stadium», installate nel 2019 e tolte lo scorso 11 agosto, avevano lasciato spoglie le pareti esterne delle curve. Un passaggio annunciato: a fine giugno è infatti scaduto il contratto con Gewiss, che resta comunque partner nerazzurro come back sponsor sulle maglie.
Per l’impianto di viale Giulio Cesare, di proprietà dell’Atalanta, si apre così un nuovo capitolo. Le insegne segnano il passo verso l’imminente intitolazione al colosso statunitense dell’abbigliamento sportivo, già sponsor tecnico della squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA