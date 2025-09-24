Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 24 Settembre 2025

Stadio di Bergamo, ecco la nuova insegna «New Balance Arena»

IN MATTINATA. Nella mattinata di mercoledì 24 settembre è stata montata l’insegna «New Balance Arena» allo stadio di Bergamo.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La nuova insegna dello stadio di Bergamo «New Balance Arena»
La nuova insegna dello stadio di Bergamo «New Balance Arena»

Dopo settimane di attesa, mercoledì 24 settembre è arrivato il segnale concreto del nuovo naming rights: nella mattinata è stata montata la prima insegna con il logo New Balance Arena sulla facciata dello stadio di Bergamo. Le vecchie scritte «Gewiss Stadium», installate nel 2019 e tolte lo scorso 11 agosto, avevano lasciato spoglie le pareti esterne delle curve. Un passaggio annunciato: a fine giugno è infatti scaduto il contratto con Gewiss, che resta comunque partner nerazzurro come back sponsor sulle maglie.

Per l’impianto di viale Giulio Cesare, di proprietà dell’Atalanta, si apre così un nuovo capitolo. Le insegne segnano il passo verso l’imminente intitolazione al colosso statunitense dell’abbigliamento sportivo, già sponsor tecnico della squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Affari (generico)
Servizi finanziari
Sport
Calcio
Politica
Enti locali
New Balance
Gewiss
Atalanta