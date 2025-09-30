Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Martedì 30 Settembre 2025

Tapia, buon quarto posto nel getto del peso ai Mondiali di Nuova Delhi

ATLETICA PARALIMPICA. Buona prestazione per il 49enne italo-cubano di Sotto il Monte, che venerdì 3 ottobre è atteso dal lancio del disco.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Oney Tapia, 49 anni, italo-cubano di Sotto il Monte, quarto nel peso ai Mondiali indiani
Oney Tapia, 49 anni, italo-cubano di Sotto il Monte, quarto nel peso ai Mondiali indiani
(Foto di Ansa)

Oney Tapia ha conquistato il quarto posto nel getto del peso all’esordio nei Campionati mondiali paralimpici di atletica di Nuova Delhi, in India. Un risultato che lascia buone indicazioni al 49enne italo-cubano di Sotto il Monte - che nel 2021 fu bronzo alle Olimpiadi di Tokyo (a quei tempi ciechi e ipovedenti gareggiavano ancora in categorie separate) - in vista del lancio del disco F11 in programma venerdì 3 ottobre, alle 6 del mattino in Italia.

Per qualche minuto ha pensato che il suo miglior lancio (13,20 al quinto tentativo) potesse valere il bronzo. A scavalcarlo in extremis lo spagnolo Alvaro Del Amo Cano, bronzo (13,70) alle spalle degli inarrivabili iraniani Amirhossein Alipour Darbeid (14,59) e Mahdi Olad (14,23).

Leggi anche

«Ci abbiamo creduto»

«Questa gara l’abbiamo preparata tatticamente e abbiamo dato fastidio agli avversari, che era l’obiettivo primario - le parole dell’allievo di Sergio Buratti, che da un paio di stagioni si allena a Viterbo -. Certo, sarebbe stato bello arrivare tra i primi tre e per un attimo ci abbiamo creduto, ma è andata così. Adesso si volta pagina e si pensa alla prossima».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
atletica leggera
Lotta
Sollevamento pesi
Tiro alla fune
oney tapia
Alvaro Del Amo Cano
Mahdi Olad
Sergio Buratti