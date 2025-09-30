Tapia, buon quarto posto nel getto del peso ai Mondiali di Nuova Delhi

Oney Tapia ha conquistato il quarto posto nel getto del peso all’esordio nei Campionati mondiali paralimpici di atletica di Nuova Delhi, in India. Un risultato che lascia buone indicazioni al 49enne italo-cubano di Sotto il Monte - che nel 2021 fu bronzo alle Olimpiadi di Tokyo (a quei tempi ciechi e ipovedenti gareggiavano ancora in categorie separate) - in vista del lancio del disco F11 in programma venerdì 3 ottobre, alle 6 del mattino in Italia.

«Ci abbiamo creduto»

«Questa gara l’abbiamo preparata tatticamente e abbiamo dato fastidio agli avversari, che era l’obiettivo primario - le parole dell’allievo di Sergio Buratti, che da un paio di stagioni si allena a Viterbo -. Certo, sarebbe stato bello arrivare tra i primi tre e per un attimo ci abbiamo creduto, ma è andata così. Adesso si volta pagina e si pensa alla prossima».