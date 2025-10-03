Tapia, delusione Mondiale: è solo quarto nel disco

Ancora una medaglia di legno, ma stavolta è una delusione mondiale. Ai Campionati iridati di atletica paralimpica a Nuova Delhi, in India, Oney Tapia bissa il quarto posto ottenuto nel peso e chiude ai piedi del podio nel lancio del disco categoria F 11 (disabilità visiva), la gara in cui si presentava al via come campione olimpico e iridato in carica.

«Non trovo parole»

Il 44enne italo-cubano di Sotto il Monte ha chiuso con cinque lanci nulli su sei e la misura di 38 metri e 6 centimetri nell’unica prova valida, molto lontano dai suoi standard migliori. «Non trovo parole per descrivere la mia prova», ha commentato deluso Tapia dopo aver disputato il quarto Mondiale della carriera. Il futuro agonistico del campione bergamasco è tutto da decifrare, dato che la prova del disco non farà parte del programma ai Giochi paralimpici di Los Angeles 2028.