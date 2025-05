Toloi, finita la stagione. E forse, dopo 10 anni, anche l’avventura con l’Atalanta

Rafael Toloi non ce la fa. È finita non solo la sua stagione, ma molto probabilmente anche la sua avventura nerazzurra, durata ben dieci anni. Il capitano salterà, oltre al Genoa, anche il Parma. Gli esami hanno infatti evidenziato la lesione di primo grado del flessore lungo del polpaccio sinistro , che comporta venti di giorni di stop. Toloi si aggiunge ai lungodegenti Kolasinac, Scalvini e Scamacca , che hanno già terminato la stagione. La stessa sorte potrebbe toccare a Posch e Cuadrado , mentre Palestra è fra i convocati per il match di Genova di sabato 17 maggio alle 20.45 , così come Lookman , nonostante la tendinite.

Chance per Sulemana in mezzo

Difficile ipotizzare la formazione che affronterà i rossoblù, nella quale potrebbero trovare posto parecchie riserve nonostante tanti forfait per infortunio. Retegui in attacco e Hien in difesa dovrebbero giocare: il bomber, a quota 24 gol, segnando fisserebbe il nuovo record «staccando» Inzaghi; lo svedese non può permettersi di riposare causa le assenze. Insieme a lui dietro giocheranno Kossounou e uno fra de Roon, Ruggeri o Bellanova. Fra i pali ballottaggio Carnesecchi-Rui Patricio. A centrocampo possibile chance per Sulemana dopo il gol alla Roma; accanto a lui Pasalic, con Ederson pronosticato in panchina. Nel 3-4-2-1 o 3-4-1-2 che sia, c’è discreto affollamento in attacco. Detto di Retegui, per gli altri due posti in lizza Brescianini, Maldini, Samardzic e lo stesso Lookman (che però facilmente andrà in panchina).