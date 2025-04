Toloi, situazione monitorata giorno per giorno. Kossounou e Posch, nel mirino c’è Pasqua

Nell’uovo di Pasqua potrebbe esserci una bella sorpresa per Kossounou e Posch : i due difensori potrebbero infatti rientrare proprio per la partita di San Siro contro il Milan di domenica 20 aprile alle 20,45. I due sono ai box da tempo: in particolare, l’ivoriano è fuori da tre mesi ed è al lavoro per riprendersi dopo l’operazione a causa della lesione muscolo-tendinea all’adduttore; l’austriaco è fermo da un mese (lesione al bicipite femorale). Mentre Kossounou ha già cominciato a lavorare individualmente sul campo, Posch si sta ancora limitando alle terapie ma il suo infortunio è più lieve per cui i due rientri possono avere tempistiche simili. Milan nel mirino, dunque; assenti invece per le prossime due partite con Lazio e Bologna.

Fuori Palestra, Scamacca e Scalvini

Chi invece potrebbe recuperare per il match contro i biancazzurri capitolini (domenica 6 aprile alle 18 al Gewiss Stadium) è Toloi, la cui pubalgia viene monitorata giorno per giorno. Fuori causa, e non solo per le prossime partite, gli altri infortunati: stagione finita per Scamacca e Scalvini, Palestra ne avrà per un mese. Dopo la ripresa di martedì 1 aprile, mercoledì 2 è in programma una seduta pomeridiana al Centro Bortolotti di Zingonia.