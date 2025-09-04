Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 04 Settembre 2025

Torna la StraBergamo, il 14 settembre quattro percorsi a spasso per la città

LA MANIFESTAZIONE. Sabato e domenica 13 e 14 settembre torna la StraBergamo: l’appuntamento è sul Sentierone per affrontare, ognuno con il proprio ritmo, uno dei quattro percorsi proposti.

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari
Collaboratore

Bergamo

La StraBergamo torna a colorare le strade della città. Divertimento, buone abitudini, condivisione, bellezza, cultura, rispetto per l’ambiente e solidarietà sono le principali caratteristiche della marcia non competitiva che da ormai 47 anni è diventata un appuntamento di fine estate per migliaia di bergamaschi.

Quattro percorsi

L’appuntamento è sul Sentierone per affrontare, ognuno con il proprio ritmo, uno dei quattro percorsi proposti: 6, 10, 15 e 19 km attraverso la città. Camminare o correre insieme alla scoperta degli angoli nascosti della nostra preziosa città. Le diverse opzioni tra le quali scegliere sono state pensate proprio per consentire a tutti di partecipare all’iniziativa, organizzata da Map Comunicazione.

Il Villaggio in pieno centro

Si parte sabato 13 settembre con l’inaugurazione del villaggio, che darà il via ufficiale alla kermesse, con spazi aperti alle famiglie dedicati a sport e convivialità.

Nel fine settimana verrà inoltre allestito un borgo dei sapori in collaborazione con la Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca, grazie al contributo della Camera di Commercio di Bergamo, con stand enogastronomici che metteranno in mostra e in degustazione i prodotti tipici del territorio orobico.

Domenica mattina 14 settembre è invece prevista la partenza ufficiale della StraBergamo. Le iscrizioni si potranno effettuare online sul sito della StraBergamo o nei punti vendita accreditati fino all’11 settembre, mentre sabato e domenica prossimi direttamente sul Sentierone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

