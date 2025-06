Trofeo Tnb Azimut, sorriso per Malgaroli e delusione per Samuel Vincent Ruggeri

Bergamo si regala il primo sorriso nel tabellone principale del Trofeo Tnb Azimut ed è un sorriso doppio. Martedì 24 giugno sui campi del Città dei Mille Leonardo Malgaroli ha battuto in rimonta il comasco Lorenzo Rottoli nel primo turno dell’Itf da 15mila dollari dopo una battaglia di quasi tre ore, ribaltando il match e il pronostico che vedeva favorito il comasco.

«A Bergamo la pressione si sente, ma potendo giocherei ogni torneo in casa», ha commentato soddisfatto Malgaroli prima di completare la sua giornata d’oro in doppio, vinto in coppia Samuele Seghetti contro la coppia Bocchi-De Bernardis.