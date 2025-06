Trofeo Tnb Azimut, sorteggio ostico per i tre bergamaschi nel tabellone principale

Si alza il sipario sul tabellone principale del Trofeo Tnb Azimut, Itf da 15mila dollari sui campi del Città dei Mille, e per i tre bergamaschi in gara martedì 24 giugno saranno subito montagne russe. Il sorteggio effettuato lunedì 23 non è stato fortunato per i tennisti di casa nostra, a cominciare da Samuel Vincent Ruggeri, testa di serie n.3 de torneo e a caccia di un exploit dopo una stagione finora in salita. Alle 20,30 di martedì 23 Samuel debutterà con il 19enne Carlo Alberto Caniato, n.809 Atp ma in grande crescita.