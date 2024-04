Tutti a Monza per tifare Atalanta, la motorata passa dal centro - Foto e video

I supporter della squadra bergamasca hanno confermato la motorata verso Monza. In centinaia si sono dati appuntamento allo stadio di Bergamo nel primo pomeriggio di domenica 21 aprile, per poi sfilare nel centro cittadino e proseguire verso il capoluogo brianzolo, dove l’Atalanta va a caccia di punti importanti per la corsa alla Champions League. Ecco alcune foto e il video del corteo.