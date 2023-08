Union Berlin-Atalanta 4-1 -Diretta

Appuntamento con le amichevoli estive dei nerazzurri che sabato 5 agosto affrontano a Berlino l’Union Berlin.

Il punteggio del primo tempo è 3-1 per i padroni di casa. L’unica rete messa a segno dai nerazzurri è quella di Pasalic al 33’. Inizio del secondo tempo subito all’insegna dell’Union Berlin che fa poker al 55’ con Fofana.

Sintesi primo tempo

Primo tempo sotto tono per i nerazzurri, in campo a Berlino contro l’Union nel test amichevole contro i tedeschi, qualificati per la Champions League. Gasp in avvio sceglie Carnesecchi tra i pali. Lookman e Latte Lath in attacco, con Touré in panchina. I berlinesi passano subito con Laidouini, in gol all’8’. L’Atalanta reagisce con Pasalic che centra il portiere Ronnow in uscita, poi però sbanda. Carnesecchi compie un paio di buoni interventi ma i nerazzurri subiscono i gol di Behrens (25’) e Fofana (28’). Un gran destro di Pasalic (33’) riporta in partita l’Atalanta che nel finale ha una doppia occasione con Lookman ma non trova la porta. I primi 45’ si chiudono sul 3-1 per l’Union Berlino.

Cronaca primo tempo

5’ Episodio sospetto in area nerazzurra: Khedira ruba palla a metà campo e lancia sulla sinistra Fofana, che entra in area e va giù a contatto con Djimsiti.

1-0 - 8’ L’Atalanta pressa, ma l’Union è micidiale in ripartenza: Leite per Behrens sulla sinistra, centro basso per l’inserimento di Laidouni, il cui sinistro (quasi un rigore in movimento) non lascia scampo a Carnesecchi.

14’ Ancora Fofana pericolosissimo in ripartenza, chiude bene Scalvini.

17’ Carnesecchi costretto a uscire di piede su Khedira.

18’ Un tiro di Latte dal limite rimpallato diventa un assist per Pasalic che da sinistra tira sul primo palo, ma Ronnow chiude bene l’angolo.

20’ Aaronson in profondità per Behrens, sinistro secco e Carnesecchi è bravo a respingere in tuffo.

22’ destro secco di Khedira, Carnesecchi risponde in tuffo.

Union Berlin-Atalanta

(Foto di Paolo Magni) 2-0 - 25’ Raddoppio Union Berlino: su rinvio del portiere Behrens Fofana qeusta volta va via a destra e mette in mezzo per Behrens che va via a Kolasinac e infila con uno scavetto Carnesecchi in uscita.

3-0 - 28’ Doppio rimpallo sfavorevole ai nerazzurri su palloni alti fra Djimsiti e Scalvini: Fofana questa volta si mette in proprio e va via nelle praterie dietro la difesa infilando Carnesecchi in uscita.

30’ Reagisce l’Atalanta: percussione centrale di Bakker, Latte si gira bene e sfiora il palo con un bel destro.

3-1 - 33’ L’Atalanta accorcia: si sgancia bene Scalvini che sulla destra triangola con Lookman dentro l’area e centra per Pasalic. Girata di prima intenzione e palla sotto la traversa.

35’ Ammonito Bakker per fallo su Khedira.

38’ Ammonito Behrens che disturba la ripresa del gioco su una punizione a favore dei nerazzurri.

40’ Kolasinac lancia bene Lookman che con un numero dei suoi disorienta la difesa avversaria e calcia due volte a rete trovando la pronta opposizione di Ronnow entrambe le volte.

I tifosi nerazzurri a Berlino

(Foto di Paolo Magni) 43’ Aaronson dal limite rasoterra, Carnesecchi devia in angolo sul palo alla sua destra.

45’ Funziona ancora l’intesa Scalvini Lookman sulla destra: sulla conclusione dell’anglo-nigeriano mette un piede Diogo Leite facendo correre un brivido al proprio portiere. Palla in angolo.

Finisce il primo tempo: tedeschi micidiali nelle ripartenze, Atalanta a fasi alterne ma in difficoltà contro l’avversario sicuramente più forte affrontato finora nel precampionato.

Le formazioni

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Knoche, Diogo Leite; Juranovic, Laidouni, Khedira, Aaronson, Roussillon; Behrens, Fofana. All. Fischer.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Koopmeiners, Bakker; Pasalic, Lookman; Latte Lath.