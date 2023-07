Vincent Ruggeri batte il tabù Challenger: prima vittoria nel tabellone principale

Samuel Vincent Ruggeri sfata il tabù del Challenger . Mercoledì 26 luglio il 21enne di Albino ha firmato la prima vittoria in carriera nel tabellone principale di un Challenger, al torneo di Verona (118mila euro di montepremi, terra battuta), battendo il 25enne spagnolo Carlos Taberner in tre set: 1-6 6-1 6-4 in un’ora e 55 minuti.

Per il giovane talento bergamasco è un successo che vale oro, per i riflessi in classifica e per il modo in cui è maturato, in rimonta, dopo aver perso nettamente il primo set. Samuel si è rifatto nel secondo e ha sfruttato l’occasione giusta nel terzo set, mantenendo poi il servizio.