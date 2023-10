Vincono BB14 e Unica Blu Orobica nel quarto turno di B interregionale

La BB14 ha espugnato sabato 21 ottobre il palasport di Montebelluna (77-65); l’ Unica ha appiedato in casa, nella stessa serata, il Monfalcone per 78-76 dopo un tempo supplementare.

Il blitz in Friuli del team allenato da Gabriele Grazzini si rispecchia in una condotta di gara autorevole con capitan Simoncelli e compagni puntualmente avanti nel punteggio. Miglior cecchino Gallizzi autore della bellezza di 28 punti. Molto bene pure Neri (11) e Manto (9).

Per la Blu Orobica, al Centro Sportivo Itacementi di via Statuto, si è trattato del terzo risultato positivo di fila. Il confronto con Monfalcone è filato via all’ insegna di un ossessionante equilibrio. Da qui il ricorso all’ overtime con canestro vincente di Bogunovic (20) a 2 secondi dalla sirena. Ha di che essere soddsfatto coach Albanesi per come la squadra ha giostrato in campo con particolare riferimento alla concentrzione e all’ animus pugnandi. Degni di menzione pure De Martin (22) e Cane (16).