Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 01 Ottobre 2025

Volley Bergamo 1991, obiettivo essere protagonisti

PALLAVOLO. Squadra in passerella per la presentazione ai tifosi in vista del campionato che scatta lunedì 6 ottobre. La presidente Rusconi: «Pronti per il torneo più bello del mondo». Coach Parisi: «Base buona, ma serve pazienza»

Laura Sirtoli
Laura Sirtoli
Foto di gruppo per giocatrici, dirigenti e tecnici del Volley Bergamo 1991 alla presentazione nella sede di Autotorino
Foto di gruppo per giocatrici, dirigenti e tecnici del Volley Bergamo 1991 alla presentazione nella sede di Autotorino
(Foto di Colleoni)

Il Volley Bergamo 1991 è salito in passerella. Letteralmente, perché il 1° ottobre atlete, staff tecnico e società si sono presentati a tifosi e sostenitori intervenuti per l’occasione presso il salone di Autotorino. Il campionato prenderà il via lunedì 6 ottobre (fuori casa con la Vero Volley Milano) e il grido di battaglia, scandito dall’amministratore unico Andrea Veneziani, è chiaro: essere protagonisti. «L’ho chiesto alle ragazze - dichiara Veneziani-, perché è come nei film: tutti i riflettori sono puntati sul protagonista, indipendentemente che vinca o perda. Se saremo molto bravi, le altre squadre dovranno ricordarsi del giorno in cui ci hanno affrontato». La stessa energia è emersa dalla presidente Chiara Paola Rusconi: «Siamo davvero carichi, pronti per l’inizio del campionato più bello del mondo».

«Voglia di lavorare»

La prova del campo è alle porte, me per ora i segnali sono positivi: il direttore sportivo Matteo Bertini sottolinea che «l’ambiente in palestra è bello, ma solo le prime partite daranno risposte concrete». È della stessa opinione anche il tecnico Carlo Parisi: «I Mondiali hanno rallentato il lavoro di preparazione, perché abbiamo dovuto aspettare fino all’ultimo per avere il gruppo al completo. Abbiamo cambiato la diagonale palleggiatore-opposto e rinforzato la panchina: servono tempo e pazienza per amalgamare il gruppo. Anche io da allenatore devo imparare a conoscere le ragazze: la base comunque è buona e c’è molta voglia di lavorare». Nel sestetto base entrano le nuove Eze e Kipp, al posto di Evans e Piani che hanno salutato.

«La partita alla ChorusLife Arena della scorsa stagione è stato un assaggio: quest’anno dovremo riempire la struttura in occasione delle cinque partite previste in città»

Oltre allo staff tecnico e medico, si sono ritrovate sotto i riflettori tutte le atlete rossoblù, dalle vecchie conoscenze alle ultime arrivate: da capitan Mlejnkova ad Armini (la nuova vice: prende il posto di Piani), da Cese Montalvo a Manfredini e Strubbe, fino alle seconde linee, tutte le rossoblù si sono presentate e hanno raccontato qualcosa di sé, tra timide dichiarazioni in inglese, tentativi di battute in italiano e un karaoke a sorpresa.

Da Treviglio a Bergamo

A rappresentare le istituzioni di Bergamo era presente Marcella Messina, assessore alle Politiche sociali e allo sport: «È un grandissimo orgoglio seguire queste atlete. La partita alla ChorusLife Arena della scorsa stagione è stato un assaggio: quest’anno dovremo riempire la struttura in occasione delle cinque partite previste in città». È intervenuto anche il sindaco di Treviglio Yuri Imeri, che ha ricordato come sia stato «un onore e un dovere accogliere la squadra al PalaFacchetti» e ha ribadito la gioia di «continuare a ospitare l’attività della società, nonostante la giusta contentezza per un parziale ritorno a Bergamo».

Immancabile infine la presenza dell’ex stella rossoblù Francesca Piccinini (consulente della Chorus Volley Academy, con cui collabora il vivaio rossoblù): è suo l’in bocca al lupo che ha chiuso la serata tra gli applausi dei tifosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Milano
Treviglio
Sport
Pallavolo
Andrea Veneziani
Chiara Paola Rusconi
Matteo Bertini
Carlo Parisi
Marcella Messina
Volley Bergamo 1991
Autotorino
ChorusLife Arena
PalaFacchetti
Chorus Volley Academy