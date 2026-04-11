Volley Bergamo 91, piano per tornare grande

Eppur si muove, diceva Galileo. Qualcosa si muove nell’universo della pallavolo, si potrebbe dire oggi. Perché, anche se forse è presto per parlare di rivoluzione, nell’ambiente filtrano voci di cambiamento in casa Volley Bergamo 1991. E le indiscrezioni trapelate lasciano intendere che la società voglia riportare la squadra in alto, come ai tempi delle grandi vittorie del passato.

L’incontro con il territorio

È infatti circolata la notizia di un incontro avvenuto in questi giorni tra il club e le principali realtà imprenditoriali del territorio, durante il quale il Volley Bergamo 1991 avrebbe presentato un piano triennale con il chiaro obiettivo di riportare la squadra tra i grandi nomi del campionato. Il motivo della mossa è evidente: per creare un team a livello delle big servono sostenitori. L’intento è cercarli tra gli imprenditori orobici, coinvolgendo il maggior numero possibile di realtà, per valorizzare ulteriormente il territorio e i talenti che può produrre.

Il tema del palazzetto

La società rossoblù è da alcune stagioni costretta a giocare a Treviglio, a causa della mancanza di un palazzetto in città in seguito alla dismissione di quello storico, ma c’è interesse da parte del Comune di Bergamo per il futuro del club, come conferma la presenza della sindaca Elena Carnevali all’incontro avvenuto con i grandi nomi dell’imprenditoria. Ed è chiaro che un rilancio sportivo non potrebbe che passare da un ruolo più centrale della Chorus Arena. A livello istituzionale, erano rappresentati anche i vertici di Confindustria Bergamo.

Lo scenario che si va creando si mostra quindi interessante: se inizia a soffiare un vento di novità, le sorti della squadra potrebbero risollevarsi e si potrebbe cominciare a pensare in grande.