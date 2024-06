Volley Bergamo, arriva la portoricana Elissa Alcantara

Elissa sta trascorrendo le ultime settimane nella casa di famiglia a Tampa, in Florida . Ed è proprio grazie alla famiglia che è entrata nel mondo del volley: «Ho iniziato alle scuole medie perché volevo essere come mia madre, che aveva giocato nella nazionale della Repubblica Dominicana, e mi sono innamorata della pallavolo. Ho giocato nella University of Colorado a Boulder, nel Florida Southwestern State College e nella University of Cincinnati. Ma la mia prima stagione da professionista è stata quest’ultima a Porto Rico».

E ora l’Italia: «Arrivo in un campionato molto competitivo e so che dovrò lavorare duramente perché il livello di compagne e avversarie sarà davvero alto. C’è molto da fare se si vuole raggiungere il successo ma questo non mi spaventa, sono anzi entusiasta di imparare uno stile di allenamento diverso, di confrontarmi con un nuovo ambiente e di diventare il giocatore che voglio essere e che so di poter diventare. E poi, non vedo l’ora di sentire il calore dei tifosi, mi dicono che sono molto appassionati e sempre vicini alla squadra».