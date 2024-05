Xabi Alonso: «Atalanta forte, ma siamo pronti e crediamo nelle nostre capacità»

«Sappiamo che l’Atalanta negli ultimi anni ha avuto un’idea di gioco molto ben definita, i giocatori sanno cosa vogliono fare in campo e hanno ottenuto grandi cose. La conosciamo, ma continua a evolversi: ogni tanto ha un atteggiamento più attendista, non sempre aggressivo. E anche in Germania abbiamo affrontato squadre di questo tipo, domani serve una mentalità forte, di squadra» . Lo ha dichiarato il tecnico del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta. «Non vedo l’ora, il focus è sui giocatori, ho la fortuna di avere una squadra di grandi persone. Domani ho sensazioni positive, rispetto molto l’Atalanta ma siamo fiduciosi nelle nostre capacità e crediamo molto nella nostra mentalità».

«Sicuramente abbiamo una grande motivazione, abbiamo già parlato della delusione dell’anno scorso. Eravamo vicinissimi alla finale - dice Xabi Alonso riferendosi al ko con la Roma nella semifinale della stagione precedente -. Se si raggiunge la finale ci si va poi per vincere, come ogni partita sarà una storia a parte e sarà il momento di mettere a frutto l’ultimo sforzo della stagione».

«Quando arrivi in una finale e stai per giocarla, conta poco essere imbattuti da 51 partite. Devi pensare solo a vincere la prossima, nel nostro caso quella di domani. Lo ammetto, sono emozionato, però il mio lavoro arriva fino al momento del via, poi quanto il pallone comincia a girare il compito spetta ai giocatori. Noi è dall’inizio della stagione che ci siamo preparati per sfide come questa». «Penso che i miei giocatori siano pronti - dice ancora l’allenatore dei neocampioni di Germania -, sono ben preparati e ho la sensazione che domani sarà uguale al resto della stagione».