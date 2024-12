Youth League, il Real è indigesto: Primavera battuta e superata in classifica

Quattro punture e il sorpasso in classifica. Inizio amaro in casa Atalanta nel doppio impegno contro il Real Madrid. A Caravaggio, martedì 10 dicembre, la Primavera di Bosi, già qualificata per la seconda fase della Youth League, si arrende agli spagnoli che passano con un sonante 4-0 e superano in classifica i nerazzurri per effetto della differenza reti.