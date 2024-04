A San Simone si scia ancora: il primo maggio gara di fine stagione

Primo maggio sugli sci, come succedeva una volta. E succederà anche quest’anno, in questa stagione così ricca di neve come non se ne vedeva da almeno una decina di anni (era il 2014). Teatro della gara di sci non sarà una stazione aperta, ma San Simone, comprensorio che dal 2017 di fatto è chiuso . O meglio: gli impianti di risalita sono fermi, travolti dal fallimento dell’allora «Brembo Super Ski».

Ma, proprio da allora, la conca di San Simone, con il corollario del monte Pegherolo e Cavallo, si è rialzata – turisticamente parlando – più che mai. Sia nella parte bassa, sia in alto, dove ora opera il rifugio «Camoscio». Sarà così anche questa stagione. Comprensori sciistici tutti chiusi sulle Orobie? Impossibile organizzare gare di sci? Non a San Simone, che anche in passato – quando appunto le seggiovie giravano – era tra le ultime a chiudere. Qui la neve è sempre di più che altrove e, causa l’esposizione a nord, stenta a sciogliersi. Così sulla pista dell’Arale (un tempo servita dagli skilift) in questi giorni si vedono e si potranno vedere sci club da tutta la provincia in allenamento, dalla Val Seriana, da Bergamo e, ovviamente, dalla Val Brembana. Il trasporto degli sciatori? Con il gatto delle nevi messo a disposizione dal «motore» di questo angolo di paradiso: Davide Midali del ristoro «Lo Scoiattolo» che, dopo gli igloo di qualche anno fa, questa stagione s’è inventato di far tornare gli sciatori sulle piste di San Simone. Il 1° maggio la festa finale (info al 328/814.28.88), aperta a tutti. Ci sarà neve? «Sicurissimo», risponde lui.