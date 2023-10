A4, chiuso il tratto tra Bergamo e Seriate per un traliccio danneggiato

Poco dopo le 19 di mercoledì 18 ottobre sulla A4 Milano-Brescia è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Bergamo e Seriate in entrambe le direzioni, per permettere le necessarie operazioni di ripristino da parte di E-Distribuzione di un traliccio nei pressi posizionato in un’area esterna adiacente alla carreggiata nei pressi del casello di Seriate, in territorio di Grassobbio. Il traliccio - si legge sul sito di Autostrade per l’Italia - è stato urtato da un mezzo d’opera di una ditta esterna. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale e il personale della Direzione del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Strade alternative

La coda per l’uscita obbligatoria a Bergamo, in direzione Brescia, poco prima delle 21

(Foto di Webcam Autostrade per l’Italia)

Chi viaggia verso Brescia deve uscire a Dalmine, e rientrare in autostrada a Grumello dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Percorso inverso per chi è diretto verso Milano. Alle uscite obbligatorie di Bergamo e di Seriate tra le 20 e le 21 si sono formati fino a 3 km di coda, poi in diminuzione. I cavi rischiano di cadere sull’A4 e sulla vicina variante alla statale 42, in quel tratto nota anche come tangenziale sul di Bergamo. Per le lunghe percorrenze e per chi viaggia verso Milano, viene consigliato di seguire le indicazioni per la A35 Bre-Be-Mi, successivamente percorrere la A58 Tangenziale est esterna di Milano e rientrare sulla A4 Torino -Trieste, percorso inverso per chi viaggia verso Venezia.