Acrobazie nel grande cubo sospeso in aria, al via «Che spettacolo il festival»

Un cubo in volo, trasformato in un palcoscenico tridimensionale illuminato, ha inaugurato sabato sera, 23 settembre, la manifestazione «Che spettacolo il festival!». L’installazione luminosa, sospesa in aria e abitata da acrobate, ha tenuto una grande folla di persone con gli occhi all’insù tra giochi di corpi, luci, colori ed ombre che hanno accompagnato l’esibizione tra danze verticali e acrobazie aeree: vere imprese circensi. La preparazione dello spettacolo è cominciata già sabato mattina, con l’arrivo di un’enorme gru, messa a disposizione dalla Società Trasporti Bergamo, che si è posizionata in piazza Matteotti, davanti a Palazzo Frizzoni, dove è stato posizionato anche un palco che ha occupato la sede stradale. «Cubo» è uno spettacolo aereo per spazi aperti urbani o naturali, dove una struttura in ferro viene sollevata per rendere ancora più spettacolare la performance. Dapprima coperto da un velo semitrasparente, il cubo si è animato con fuochi, fumo e teli che hanno dipinto le pareti di colore in base alle forme create dalle ombre.