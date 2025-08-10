Addio al prete degli ultimi in Bolivia

Ha lasciato senza parole la notizia, arrivata nel pomeriggio di sabato 9 agosto, della morte di don Alessandro Fiorina, missionario fidei donum in Bolivia, dove viveva dal 1991.

«Bella storia di vocazione»

Il decesso del sacerdote, nato a Bergamo nella parrocchia della Malpensata il 2 luglio 1960, è avvenuto nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 agosto, probabilmente a causa delle esalazioni di una stufetta, stando alle prime ricostruzioni. «Probabilmente don Alessandro aveva acceso la stufetta - dice Franca Parolini, vicedirettrice del Centro Missionario Diocesano - perché in questo periodo in Bolivia c’è un abbassamento anomalo delle temperature». E proprio le esalazioni della stufa potrebbero essere la causa del decesso. «Per ora non si sa quando saranno le esequie - continua Franca Parolini -. Alla sorella Ilaria e ai parenti rivolgiamo le nostre condoglianze. Siamo vicini alle tante persone, ragazzi ed adulti, che con lui vivevano alla Colmena Santa Rita, a Tarija. Nel 2023 don Alessandro era stato in Italia a lungo per problemi di salute, ma si era ripreso bene. La sua è una bella storia di vocazione». Don Alessandro sarà sepolto, per sua volontà, nella terra e tra la gente che amava. Nel 2015 gli era stato assegnato il premio «Papa Giovanni XXIII», dedicato ai missionari bergamaschi.

«Nella scelta della povertà c’era davvero tutto,per don Alessandro» Uomo di poche parole, don Fiorina ha speso la sua vita cercando Dio, trovandolo nei poveri. «Per uno che cerca e continua a cercare Dio - aveva detto in un’intervista raccolta l’ultima volta che era stato a Bergamo un paio di anni fa -, la Bolivia è un buon posto. È un Paese povero, di sofferenza. C’è bisogno di chi dia una mano alle persone più emarginate, le più “scassate”, gli ultimi tra gli ultimi. Ho sempre avuto a fianco amici che mi hanno sostenuto anche dall’Italia nel corso di tutti questi anni. Ed ho avuto la fortuna di poter diventare sacerdote grazie a tanti amici sacerdoti che mi hanno aiutato».

Le testimonianze

Don Cristian Belotti è stato compagno di don Alessandro in Seminario: «Quando siamo stati ordinati, mi ha regalato un libretto: “La sapienza di un povero”. Un libro, mi disse, che gli aveva fatto molto bene. E nella scelta della povertà c’era davvero tutto, per don Alessandro».

«Vedeva oltre l’orizzonte»

Tanti i sostenitori dell’hogar, la casa nata per ospitare le persone più povere ed emarginate che vivono situazioni di dipendenza da alcol o droghe, rimaste senza lavoro, casa e famiglia o che presentano un disagio di tipo psichico. Sono uomini di cui non si occupa nessuno, abbandonati per la strada, ma ci sono anche ragazzi che hanno problemi con la giustizia. Oltre al Cmd, il Celim Bergamo con diverse campagne ha raccolto fondi per La Colmena. «Don Alessandro - ricorda Giovanni Marini, presidente dell’associazione - era una persona mite, dal parlare quasi stentato, ma era capace di vedere oltre l’orizzonte. All’hogar era riuscito a creare una comunità in cui tutti, aiutati, aiutavano e facevano qualcosa, in un equilibrio certamente difficile da tenere». Un volontario del Celim, che ha lavorato in passato con don Fiorina, ha scritto ieri: «Unico santo che io abbia conosciuto in tutta la mia vita».