Addio a Roberto Sestini, capitano d’industria: il presidente della Siad aveva 88 anni

Addio a Roberto Sestini, presidente della Siad, azienda chimica sorta nel 1927, che guidava dal 1970. Nato a Bergamo l’11 dicembre 1935, Sestini si è laureato in Ingegneria in Svizzera e in Economia e Commercio ad Ancona. Nella sua lunga carriera ha ricoperto anche incarichi istituzionali, tra cui la Presidenza in Confindustria Bergamo (1985-1991), la Presidenza in Camera di Commercio di Bergamo (1992-2010), la Vicepresidenza in Federchimica (1989-1995). È stato anche consigliere prima della Popolare e di Bpu e poi membro del Consiglio di sorveglianza di Ubi Banca.