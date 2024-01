Addio a Roberto Sestini, presidente Siad: «Ha amato Bergamo e l’ha servita»

Addio a Roberto Sestini , presidente della Siad, azienda chimica bergamasca sorta nel 1927 che guidava dal 1970. Nato a Bergamo l’11 dicembre 1935, Sestini lascia la moglie Giovanna, i figli Bernardo, Roberta e Cristina. Laureato in Ingegneria in Svizzera e in Economia e Commercio ad Ancona, entrò in azienda nel 1959 e diventò amministratore delegato nel 1965. Poi, alla morte improvvisa del padre Bernardo nel 1970, prese le redini del gruppo, affiancato dal 2005 dal figlio Bernardo come amministratore delegato.

Gori: «Una perdita dolorosa»

«Quella di Roberto Sestini è per Bergamo una perdita dolorosa - le parole del sindaco Giorgio Gori -. E la ragione è che si trattava davvero di uomo fuori da comune. Per capacità imprenditoriale, per visione, ma soprattutto per l’attaccamento alla città che ha manifestato nel corso di tutta la sua vita. Ha amato Bergamo e l’ha servita, come imprenditore e come figura istituzionale. Tante volte mi sono ritrovato a pensare, e a dire, che Roberto Sestini rappresentava per me uno straordinario esempio, una vera guida. L’ho conosciuto negli anni finali della sua vita, ma mi è bastato per nutrire per lui affetto e grandissima stima. Bergamo ha la fortuna di contare su tante persone di qualità, ma Roberto Sestini le superava tutte per generosità. Sono felice di avergli potuto conferire la medaglia d’oro della nostra città».