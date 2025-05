Addio sosta libera, scatta il disco orario per 500 stalli

Nuovo passo in avanti verso il compimento della rivoluzione della sosta, nei quartieri come in centro, pensata circa dieci anni fa dalla passata amministrazione. La Giunta Gori, in un aggiornamento al Piano della sosta presentato nel 2016, aveva introdotto il disco orario in alcune strade immediatamente adiacenti a quelle centrali a strisce blu e gialle.

Ora a meno di un anno dal suo insediamento la Giunta guidata dalla sindaca Elena Carnevali, raccogliendo le istanze avanzate da cittadini e commercianti in campagna elettorale, ha previsto l’istituzione del disco orario per altri 500 stalli a sosta libera (strisce bianche) nei quartieri di Loreto e San Tomaso de’ Calvi per i non residenti.

Loreto e San Tomaso, le vie interessate