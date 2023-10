Aeroporti, Orio in vetta in Europa: primo per gradimento dei passeggeri

L’aeroporto di Orio al Serio vola in vetta alle classifiche di Aci World, l’associazione mondiale degli aeroporti. Nel quarto trimestre del 2023, il più «caldo» dell’anno, dove ha registrato 4,5 milioni di passeggeri, lo scalo è risultato il migliore a livello europeo. Ma non nella categoria d’appartenenza tra i 10 e 15 milioni di passeggeri, in assoluto. «Il riscontro che emerge dai questionari proposti da Aci World premia sia gli sforzi prodotti dalla società di gestione per conferire all’infrastruttura aeroportuale una dimensione adeguata alle esigenze del traffico passeggeri, che l’impegno e la professionalità del personale che opera nello scalo e dalla cui capacità dipende la qualità e l’efficienza dei servizi» spiega il presidente di Sacbo, Giovanni Sanga.

Sotto la lente 330 aeroporti

Sono 330 gli aeroporti monitorati e Orio ha raggiunto un grado di soddisfazione globale di 4,85 (su un massimo di 5) contro un valore medio mondiale di 4,28, europeo di 4,05 e italiano di 4,07. «I valori di riferimento premiano lo scalo nel suo complesso con incremento dell’indice di soddisfazione totale superiore di 8 punti percentuali rispetto al trimestre precedente», rilevano da Sacbo. «È un risultato davvero importante per il nostro aeroporto e che premia il lavoro di tutto lo staff» sottolinea Sanga: «Mai nella storia avevamo raggiunto questo indice di gradimento che ci pone in vetta a tutti gli scali in ambito europeo». Interessante anche la fotografia dell’utenza: età media 38 anni, elevata conoscenza degli strumenti informatici (il 95% prenota e fa il check-in on line) e nel 35% dei casi arriva in aeroporto con i mezzi pubblici. Un ulteriore dato a favore del collegamento ferroviario. Ma soprattutto, il 60% viaggia per turismo, la restante quota per motivi personali e di lavoro: la conferma che l’offerta low cost ha anche un’importanza rilevante nel segmento business.

Solo gli asiatici hanno fatto di più