Al Luna Park con il coltello da guerra: sequestrato. «Chiederemo un presidio fisso»

Un coltello da guerra in titanio, di quelli con lama retrattile e tirapugni: certo non un oggetto con cui andare al Luna Park. Invece gli steward che controllano gli ingressi lo hanno trovato a un ragazzino maghrebino domenica sera 27 agosto, alle 21 circa. «Il ragazzo era con un connazionale e gli steward l’hanno riconosciuto come uno di quelli che hanno partecipato alla rissa di venerdì – spiega Armando Piccaluga, responsabile del Luna Park – come successo anche sabato, non sono stati fatti entrare e gli steward gli hanno chiesto di aprire il borsello. Dentro c’era il coltello, che l’addetto alla sicurezza (si tratta di una decina di ragazzi pagati dai giostrai, ndr) gli ha portato via. Poi lo abbiamo dato alla Polizia».