Al via il pellegrinaggio con il Vescovo tra Austria e Ungheria

Il viaggio

La partenza in pullman alle 6 da viale Papa Giovanni XXIII, in direzione di Tarvisio. Da qui si salirà con la telecabina fino al Monte Santo di Lussari, dove il Vescovo Beschi aprirà il pellegrinaggio con la celebrazione eucaristica nel santuario della Madonna del Monte Lussari, conosciuto anche come «dei tre popoli», poiché da sempre unisce, nella stessa devozione mariana, italiani, slavi e austriaci. In serata l’ingresso in Austria. Venerdì 28 giugno l’arrivo a Vienna, dove i pellegrini saranno accompagnati in una visita della città. La seconda Messa sarà celebrata nella chiesa barocca di San Carlo Borromeo. Sabato 29 il gruppo visiterà la cattedrale di Santo Stefano, il monumento simbolo della città, con la Messa in serata. Nel quarto giorno il Vescovo Beschi e i pellegrini entreranno in Ungheria, con una prima sosta nella città di Gyor. Nel pomeriggio lo spostamento fino alla piccola città di Pannonhalma, famosa per il monastero benedettino millenario, il primo fondato in terra magiara, dove si tramanda sia nato il santo Vescovo ed ex militare romano Martino di Tours. Dopo la celebrazione nella chiesa abbaziale, il gruppo proseguirà per Budapest.