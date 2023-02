«Alza il volume»: libri, parole e scrittura in due laboratori rivolti ai ragazzi

«Alza il volume» è il gioco di parole scelto come titolo per il progetto di lettura e scrittura rivolto ai ragazzi tra i 15 e i 19 anni promosso dal Sistema bibliotecario urbano, nell’ambito delle attività programmate per Bergamo Brescia Capitale della cultura 2023, in collaborazione con Bergamo per giovani . Alza il volume dei pensieri: questo è l’invito rivolto ai giovani tra i 15 e i 19 anni che, attraverso i percorsi laboratoriali gratuiti di scrittura e lettura, possono potenziare questi due strumenti importanti per la crescita personale e trovare stimoli per tenere la mente in allenamento.