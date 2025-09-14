Ambulante accoltella un collega di Osio Sotto: arrestato per tentato omicidio

«Una scena spaventosa: non capita spesso di vedere una cosa del genere in una festa frequentata soprattutto dalle famiglie». A parlare sono i commercianti, i vicini di bancarella che domenica pomeriggio, alla Fiera della Caccia al campo sportivo di Gussago, centro bresciano della Franciacorta, hanno assistito alla lite tra due colleghi che è poi degenerata nel sangue, quando uno dei due ambulanti ha accoltellato il rivale in più parti del corpo. L’aggressore, un uomo di 32 anni residente in provincia di Milano, è stato arrestato per tentato omicidio e accompagnato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Mentre la vittima, un 52enne bergamasco di Osio Sotto che era alla fiera insieme alla moglie per vendere aspirapolvere, è stata trasportata in gravi condizioni al Civile. L’uomo è stato stabilizzato e non è in pericolo di vita, ma ha riportato la perforazione di un polmone e lesioni a un braccio e alla testa.

Le autorizzazioni

La lite è degenerata, a quanto risulta, per questioni relative alle rispettive autorizzazioni, peraltro entrambe in regola. «Non so per quale motivo abbiano litigato, non sono riuscita a sentire tutto quello che si dicevano, ma ho visto bene il coltello, anzi i coltelli, e poi il sangue uscire dalla testa della vittima: un’immagine che farò fatica a dimenticare». A parlare è la figlia diciannovenne di un commerciante di coltelli, che al momento dell’aggressione, avvenuta davanti alla bancarella di prodotti alimentari del trentaduenne, stava gestendo per conto suo il banchetto di famiglia.

«Il primo ad alzare la voce è stato l’uomo che poi è stato ferito – continua la giovane –. In un primo momento il più giovane non ha risposto e ha lasciato perdere, poi è stato spintonato. A quel punto la situazione è degenerata: ho sentito il più giovane urlare “Cosa mi hai detto?” e poi afferrare il coltello».

Le ferite alla testa

Dopo il ferimento il 52enne non è caduto. È rimasto in piedi e si è diretto verso la sua bancarella, dove la moglie, che quando ha visto il marito in quelle condizioni, ha iniziato a urlare. «Perdeva tantissimo sangue, inizialmente pensavamo si trattasse di un incidente. In tanti anni che faccio questo mestiere non ho mai visto una cosa del genere – spiega l’ambulante vicina di bancarella del ferito –. Prima è arrivata l’ambulanza e poco dopo il medico, perché le sue condizioni erano peggiorate velocemente».